Oletko yhä hukassa highlighterin kanssa? Helpot ohjeet takaavat valovoimaisemman meikin kuin koskaan

Voide on helppo alku

Hehkua sinne missä valoakin





Katso ohjeet ja tutoriaali yllä olevalta videolta!

Näin käytät highlighteria

Jos olet epävarma oikeasta sävystä, valitse samppanja. Se on universaalisti imarteleva. Highlighteria laitetaan poskipäille, kulmaluille, nenänselkään, amorinkaarelle ja leukaan – niille alueille, joihin valo osuu luonnostaankin. Taputtele voide tai puikko sormin tai meikkisienellä paikoilleen. Puuteriset tuotteet levitetään siveltimellä. Hehkupuuteria ja -voidetta voi käyttää yksin tai yhdessä. Hehkuvoiteella saa korostettua halutessaan myös silmämeikkiä: sipaise pieni määrä silmän sisäkulmiin. Sipaise halutessasi puuterimaista highlighteria pienellä siveltimellä runsaammin poskipäille ja loput samoihin kohtiin kuin voidekin. Se korostaa efektiä.