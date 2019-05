MyStyle

Päivitä kesäasusi ajankohtaiseksi asusteilla – mikä on suosikkisi avaintyyleistä?

Karkkipäivän väreissä









Katujen kissapeto









Aikuisen naisen värileikki









Herkulliset pastellivärit sopivat kesään, ja yksi tämän vuoden hittiväreistä on flamingon pinkki – niin sisustuksessa kuin muodissa. Yhdistele reippaasti rouheaa ja romanttista tyyliä: herkän kukkamekon pariksi puetaan tänä kesänä reipas kalastajanhattu.Eläinkuosit villitsevät vielä tänäkin kesänä. Yhdistä ne kepeisiin rantasandaaleihin tai turbolenkkareihin. Näyttävään tyyliin istuvat parhaiten prameat, kullanväriset korut. Tässä tyylisi ei tarvitse himmailla, grrrrr.Piristä vaaleaa asua raikkailla asusteilla. Etenkin yksivärinen kokonaisuus rinnalleen mehukkaita väripilkkuja. Erivärisiä asusteita voi yhdistellä rennosti. Kengät voivat olla kirkkaanpunaiset ja laukku kesätaivaan sininen! Ilme on rennon urbaani.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 18/2019.