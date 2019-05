MyStyle

Nahkatakin voi yhdistää moneen – katso kolme asuvinkkiä

Nahkatakki on ja pysyy muodissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kukkamekko + punaiset sandaletit = 45,94 €





Farkut + raidallinen paita + valkoiset tennarit = 52,99 €





Vihreä haalari + mustat avokkaat = 49,99 €