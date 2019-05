Eivätkö hiuksesi kiharru Curly Girl -metodilla? Toivottu lopputulos voi olla kiinni kahdesta asiasta, jotka hiuksistaan on hyvä tietää

MyStyle

Eivätkö hiuksesi kiharru Curly Girl -metodilla? Toivottu lopputulos voi olla kiinni kahdesta asiasta, jotka hi

Miksi tukka roikkuu raskaana?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Mikä hiustyyppisi on?

2. Kuinka huokoiset hiuksesi ovat?

Kuivuvat hitaasti.

Eivät ime itseensä vettä tai hoitotuotteita kovinkaan helposti.

Hiukset ovat usein kiiltävät ja terveet.

Hiusten pintakerros on tiivis ja tasainen.

Tuntuvat karkeilta tai epätasaisilta, jos otat yhden hiussuortuvan sormien väliin ja liu'utat sormiasi sitä pitkin latvasta juureen.

Hiukset imevät itseensä hoitoaineen ja muut tuotteet.

Hiukset kuivuvat nopeasti.

Miksi proteiinia?

Lue myös: