Laatu on priimaa mutta hinta matala: 16 meikkituotetta erinomaisella hinta-laatusuhteella

Huulipunat





Kulmatuotteet





Puuterit





Peitekynät





Luomivärit





Poskipunat





Ripsivärit





Meikkivoiteet





Viimeisetkin rippeet talteen

. Voidemainen mattapuna levittyy aplikaattorilla millintarkasti. Sävy on todella intensiivinen.. Puna tuoksuu huumaavalle, kuin levittäisi suklaataikinaa huulilleen. Pysyy eikä korppuunnu.. Kulmasävyte saa värin pysymään paikallaan jopa kolme päivää.. Kaksipäinen kulmakynä on nappivalinta.. Jos kaipaat toimivaa, väritöntä ja luonnollisen pinnan jättävää mattapuuteria, tässä on sellainen.. Tätä puuteria voi lisätä päivän mittaan ilman pakkelista lopputulosta.. Vihreä sävy taittaa couperosat ja muut punoitukset luonnollisesti piiloon.. Oranssinen pigmentti taittaa silmänalusten tummuutta. Levitä päälle vain meikkivoide.. Samettisen lämpimät sävyt tuovat katseeseen näyttävyyttä. Täydellinen yhdistelmä ruskean sävyjä!. Varjostuksiin tarkoitettu paletti toimii muuhunkin: sillä syntyy täydellinen luonnollisen pehmeä silmämeikki!. Murumuru-voita sisältävä puna levittyy pehmeämmin kuin mikään muu puna. Ihana hehku ilman glitteriä.. Samettimaista hehkua antava poskipuna, jossa on pigmenttiä hintaansa nähden valtavasti.. Ripsiväri, johon tulee palattua aina harharetkien jälkeen. Mikään muu tuote ei loihdi yhtä varmasti tekoripsimäistä ja eroteltua ripsirivistöä.. Kulttimaineeseen noussut tuote takaa ripsille äärimmäistä volyymia, pituutta ja näyttävyyttä.. Samettinen ja puolipeittävä koostumus tasoittaa täydellisesti ja kestää pitkään.. Täysin peittävä meikkivoide, joka antaa silti ihon hengittää. Ja sävyjä riittää!Joskus meikkiputelin pohjalle jää tavaraa, jota on vaikea saada purkista irti.Kapean lusikan tapaisella spaattelillasaat kaavittua suosikkihuulipunastasi pohjatkin.Rajaussiveltimenvoi dipata eyeliner-purkkiin, jos tuotteen oma sivellin ei ylety pohjaan saakka.Luomivärisiveltimellätaas voi kaivaa meikkivoiteen viimeisetkin tipat, kun irrotat lasipullon korkin tai leikkaat muovituubin kahtia.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.