MyStyle

Juhla-asun ei tarvitse maksaa maltaita – poimimme kevään ihanat ja monikäyttöiset vaihtoehdot

Löydetty: överi-ihana juhla-asu – myös sinulle, joka et viihdy mekossa. Parhaista juhlakuteista on iloa vielä sittenkin, kun arki koittaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säväytä korulla!





Lämmittäjä viileisiin iltoihin





Katseet tänne!





Varma juhlaklassikko: mokkapalat





Järkiratkaisu





Herkistely sallittu





Juhlakuosissa





https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/herttuatar-meghan-edusti-asussa-joka-hoville-iso-nou-nou-saisi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/ihana-laura-narhi-tanssi-poydalla-karaokebaarissa-katso-upeat-kuvat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/muoti/valmistujaiset_haat_ja_muut_kesajuhlat_muista_tarkeimmat_pukeutumissaannot

Juhlakauden lähestyessä moni kaivelee kaappiaan tai kiertää kauppoja tuskaisena. Uuden juhlakoltun hankkiminen ei välttämättä houkuttele, etenkään jos luvassa on vain yhdet tai kahdet kekkerit. Eivätkä kaikki viihdy mekossa edes juhlissa.Pellavainen housupuku pelastaakin tänä keväänä meidät, jotka emme tunne oloamme kotoisaksi juhlakoltuissa. Värikäs huulipuna, taktisesti valitut simppelit korut ja sirot kengät tekevät väljästä housuasusta kiinnostavan ja vähän yllättävänkin asuvalinnan.Tyyli toimii myös kaason hommissa!Kevään juhlapukeutumisessa etiketti on muutenkin vapaata ja luovuus sallittua. Farkutkin voivat olla edustuskelpoiset, ja bailata saa myös tyylikkäässä neuleessa.Vanha asu piristyy asusteilla, ja perusteeppari muuntautuu juhlaan koruilla. Sitten ei muuta kuin kuin pirskeet pystyyn – säästötiliin kajoamatta.Säväytä vaikka sirolla vartalokorulla! Se tekee perustopistakin juhlavan.Unohda bolerot: juhlamekkoon mätsäävä muhkea neule lämmittää trendikkäämmin, ja sille löytyy käyttöä viileinä kesäiltoina.Luksusta henkivässä paljettimekossa pomppaat esiin turvallisten juhlakolttujen merestä.Pehmeät mokkakengät ja -laukku viimeistelevät juhla-asun.Väljälle pellavajakulle löytyy käyttöä juhlien jälkeenkin.Valkoinen pitsimekko on boheemi valinta kaikkiin kesäjuhliin. Parita romanttinen mekko asennebuutsien kanssa.Farkutkin kelpaavat juhliin, jos ne ovat valkoiset, veistokselliset ja ryhdikästä kangasta.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 17/2019.