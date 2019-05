MyStyle

Onko luonnonkosmetiikka perinteistä kosmetiikkaa turvallisempaa? Tukes vastaa

Luonnollinen = turvallisempi?

Myös luonnontuote voi herkistää

Kosmetiikka ja hajusteallergia − entä luonnonkosmetiikan eteeriset öljyt?

Luonnonkosmetiikan brändejä ja uutuustuotteita pulpahtelee markkinoille jatkuvalla syötöllä. Moni valitsee nykyisin mieluummin pelkkiä luonnonainesosia sisältäviä tuotteita perinteisen synteettisen, tehdasvalmisteisia ainesosia sisältävän kosmetiikan sijaan.Samalla on yleistynyt puhetapa, joka pitää luonnonkosmetiikkaa tavallista turvallisempana, puhtaampana ja hellävaraisempana.Tämän on huomannut myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, joka kertoo tuoreessa tiedotteessaan, ettei asia ole aivan näin mustavalkoinen.Tukesin kosmetiikkavalvojat ovat havainneet, että luonnonkosmetiikkaan liittyvissä kirjoituksissa luodaan usein seuraavanlaisia mielikuvia: Luonnonmukainen ja näin ollen turvallisempi kuin synteettiset valmisteet. Valmiste sisältää ei-herkistäviä luonnon eteerisiä öljyjä. Kemikaaliton.Näillä ilmeisesti pyritään viestimään kuluttajalle, että kyseinen tuote olisi parempi valinta kuin ns. tavanomainen, synteettinen kosmetiikka, tiedotteessa kirjoitetaan.Tukesin mukaan luonnosta peräisin olevista ainesosista valmistetut kosmetiikkavalmisteet eivät välttämättä ole sen turvallisempia kuin synteettiset kosmetiikkavalmisteet.Kosmetiikkavalmiste, kuten ihovoide, hiustenpesuaine, meikkivoide tai luomiväri voi sisältää valmistajan valinnan mukaan joko vain luonnosta peräisin olevia ainesosia, vain synteettisiä ainesosia tai molempia. Sen on oltava tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettynä turvallinen ihmisten terveydelle riippumatta siitä, mistä raaka-aineista se on valmistettu.Tiedotteessa huomautetaan, että EU:n kosmetiikka-asetuksessa, eli EU-alueella suoraan sovellettavassa kosmetiikkalainsäädännössä, kosmetiikkavalmisteen ainesosia koskevat samat lainsäädännön vaatimukset riippumatta siitä, onko ainesosa peräisin luonnosta vai onko se valmistettu tehtaassa.Tukesin mukaan yleisimpiä kosmetiikan aiheuttamia haittavaikutuksia ovat erilaiset ärsytysoireet, herkistymiset ja allergia. Yksilötasolla tällaisia voi tulla, vaikka valmiste olisi täysin lainsäädännön mukainen. Tukes muistuttaa, etteivät luonnonmukaiset valmisteet tee tähän poikkeusta.Se kertoo myös, että kosmetiikkavalmisteen turvallisuuteen vaikuttavat useat tekijät – käytetyt raaka-aineet ovat vain yksi osa.Turvallisuudessa keskeistä on esimerkiksi se, että valmiste on valmistettu hyviä tuotantotapoja noudattaen.Kosmetiikkavalmisteissa käytetään hajusteraaka-aineita, jotka voivat olla täysin synteettistä alkuperää tai luonnosta peräisin. Kosmetiikkavalmisteissa käytetyissä hajusteraaka-aineissa voi olla herkistäviksi tunnistettuja ainesosia.Tukesin mukaan on virheellistä ajatella, että hajusteraaka-aineena luonnon eteeriset öljyt ovat turvallisempia kuin synteettisesti valmistetut hajusteet.Tiedotteen mukaan eteeristen öljyjen haasteena on muun muassa se, että ne ovat voimakkaita usean ainesosan seoksia. Jos ei tiedä, mistä kyseinen seos koostuu, voi altistua tietämättään useille herkistäville ainesosille − ehkäpä myös niille, joille tietää olevansa jo herkistynyt.Tällä hetkellä tunnetaan 26 herkistäväksi tunnistettua hajusteainesosaa.Oleellista on, että valmisteen valmistaja on selvittänyt eteerisen öljyn koostumuksen ja merkinnyt kosmetiikkavalmisteen ainesosaluetteloon asianmukaisesti ne ainesosat, jotka siihen tuleekin merkitä.Jos haluat välttää hajusteiden käyttöä, Tukes neuvoo kääntämään katseen kosmetiikkapakkauksen ainesosaluetteloon: Hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmien sekä niiden raaka-aineiden mukanaolo on ilmoitettu ainesosaluettelossa termeillä parfum tai aroma.