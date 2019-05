MyStyle

Nyt on aika huoltaa villavaatteet – näin pidennät niiden käyttöikää

Villa on herkkä materiaali, jota huoltaessa on syytä olla tarkkana.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säilytä ilmavasti pukupussissa

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/voiko-kirpparivaatteiden-mukana-saada-kotiin-tuholaisia-nain-torjut-ikavat

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/eihan-kotisi-ole-liian-kostea-pyykin-pitaa-kuivua-yhdessa-yossa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/tennarikelit-nain-peset-tennarit-oikein-kokeile-hammastahnakikkaa