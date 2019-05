MyStyle

Smoky eye -meikin tekeminenkö vaikeaa? Meikkitaiteilija kertoo, miten saat sumusilmät minuutissa

Rajaa silmät ylä- ja alapuolelta pehmeällä, geelimäisellä rajausvärillä niin, että pehmennät edetessäsi rajausta siveltimellä tai sormella. Levitä kevyt kerros tummasävyistä luomiväriä (puuterimaista tai voidemaista) rajauksen päälle ja häivytä, kunnes saavutat haluamasi lopputuloksen.





















Kokeile eri sävyjä ja voidemaista väriä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älä skippaa ripsiväriä





Lue myös: