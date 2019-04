Testasimme uudet anti-age-tuotteet! Nämä purkit ovat ostamisen arvoisia – yksi sai jopa miehen kommentoimaan muuttuneita kasvoja

MyStyle

Testasimme uudet anti-age-tuotteet! Nämä purkit ovat ostamisen arvoisia – yksi sai jopa miehen kommentoimaan m

LISÄÄ KIMMOISUUTTA: Nuxe Nuxuriance Ultra Replenishing Cream SPF 20, 56,50 € / 50 ml





NUOREMMALLE IHOLLE: Phytomer Crème 30 Early Wrinkle Plumping Solution Cream, 55 € / 50 ml

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





RIITTOISAA HEHKUA: Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched, 94,90 € / 50 ml





JOPA MIES VAKUUTTUI: TonyMoly Timeless Ferment Snail Cream + silmänympärysvoide, 65 € / 50 ml + 20 ml





MIELLYTTÄVÄT KÄYTTÄÄ: Korres White Pine Mature Skin Day Cream, 59 € / 40 ml, ja hoitotiiviste, 67 € / 30 ml





TASAISEMPI IHO: Environ Skin EssentiA AVST Moisturiser 1, 59 € / 50 ml





TÄYDET PINNAT: Ecooking Super Serum, 57,90 € / 20 ml





PERUSTUOTE: Lumene Ajaton Nordic Ageless Pressed Serum, 49 € / 50 ml





UUTTA HEHKUA: Lumene Ajaton Nordic Ageless yö- ja päivävoide, 47 € / 50 ml ja 45 € / 50 ml





RAVITUMPI IHO: Mádara Boost Antioxidants Energiser -ampullit, 29,90 € / 30 ml





SILEÄMMÄT SILMÄKULMAT: Medik8 r-Retinoate Intense, 259 € / 50 ml





RAKKAUTTA ENSISIVELYLLÄ: Lancôme Rénergie Multi-Cica Repairing-Accelerator Cream, 68 € / 50 ml





PARAS SEERUMI KOSKAAN: La Roche-Posay Hyalu B5 Serum, 43 € / 30 ml





LISÄKOSTEUTTA IHOLLE: The Ordinary Buffet Multi-Technology Peptide Serum, 23,90 € / 30 ml





NAPAKKAA HEHKUA: Sothys Hydrating Comfort Youth Cream, 79 € / 50 ml