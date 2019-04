MyStyle

Aika laittaa talvivaatteet kesäsäilöön! Muista Martta-vinkki, jos asut vanhemmassa talossa

Villakangasvaate: Jos villakangastakki on likainen, kannattaa se pestä tai pesettää pesulassa. Villakangastakki viihtyy viileässä tilassa ja puuvillaisessa pukupussissa. Puuvillainen pukupussi on ehdottomasti muovista ja tekokuituista parempi, sillä sen sisällä vaate saa hengittää.

Likainen untuvatakki on hyvä pestä ennen säilömistä. Untuvavaatteen paras säilytyspaikka on henkarissa, jossa se voi roikkua ilmavasti mielellään puuvillaisessa pukupussissa. Untuvavaatteille sopii parhaiten kuiva tila, jossa on hyvä ilmastointi. Niitä ei ole hyvä sulloa laatikoihin tai ahtaisiin kaappeihin, sillä litistämällä vaatteen muoto voi kärsiä. Villahuivit ja muut villavaatteet: Villahuivit, -pipot ja muut villavaatteet ovat usein käytössä ihoa vasten, joten ne on hyvä pestä matalassa lämpötilassa villalle tarkoitetulla pesuaineella ja kuivata hyvin ennen säilöön laittamista. Jos asuu esimerkiksi vanhassa puutalossa, villahuivit on hyvä pakata kesän ajaksi suht ilmavasti tiiviiseen pussiin, jotta tuholaiset eivät pääse niihin käsiksi.

Mihin varastoit vaatteesi? Huomioi tuholaiset!

