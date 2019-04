MyStyle

Ohenivatko hiuksesi yllättäen? Asiantuntija kertoo, mikä auttaa

Syy usein hormonitasapainon muutoksissa

Muista myös geenit ja ravinto

Kohtele ohentuvia hiuksia hellävaraisesti

Hiuksia irtoaa päästä joka päivä jopa sata kappaletta, ja se on aivan normaalia tukan uusiutumista. Jos uusia hiuksia ei tunnu kasvavan edellisten tilalle tai tukkaa vetäessä käteen jää huolestuttava määrä hiuksia, saattaa kyse olla kehon tavasta kertoa, että jotain on pielessä.Yleisesti ottaen hiukset ovat vahvimmillaan kahden- ja neljänkymmenen ikävuoden välillä. Tämän jälkeen hiusten kasvu hidastuu ja uusiutuminen nopeutuu. Siksi hiukset eivät enää kasva yhtä pitkiksi kuin nuorempana ja voivat monesti myös ohentua.Hiuksia kasvaa hiuspohjasta kyllä aiempaa nopeammin, mutta koska ne kasvavat eri tahdissa, hiukset eivät enää tunnu yhtä paksuilta.Äkilliseen hiusten ohenemiseen on harvoin olemassa yhtä selvää syytä. Usein kyse on kuitenkin muutoksista hormonitasapainossa. Jos hormonit heittelevät, seuraukset tuntuvat usein koko kehossa: voi puhjeta aikuisiän akne, paino voi vaihdella ja hiuksia lähteä tavallista enemmän.Jos kehossa on esimerkiksi liikaa androgeenejä eli mieshormoneja, hiuksen kasvukausi lyhenee. Näin voi käydä esimerkiksi monirakkulaisten munasarjojen tai lisääntyneen stressin seurauksena.Myös raskausaika vaikuttaa hiuksiin. Raskauden aikana hiusten kasvukausi pitenee ja hiukset tuntuvat tuuheammilta. Kun hormonitoiminta palautuu synnytyksen jälkeen normaaliksi, hiuksia voi yhtäkkiä lähteä tukuttain. Muutoksista ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, sillä hiusten kunto palaa entiselleen yleensä vuoden sisään.Myös geeneillä on osuutensa: toisilla on geneettisesti herkemmät hiustupet, minkä takia hiukset reagoivat ylimääräisiin hormoneihin helpommin.Monipuolinen ruokavalio ja hyvät yöunet näkyvät positiivisesti myös hiusten kunnossa. Riittävä määrä syvää unta ylläpitää hormonitasapainoa ja samalla tukee hiusten kasvua.Koska hiuksilla ei kuitenkaan ole elintärkeää roolia kehon toiminnassa, ne eivät ole ravintoaineiden jakelussa prioriteettilistan kärjessä. Siksi tiettyjen hivenaineiden puute näkyy usein ensimmäiseksi hiuksissa ja kynsissä. Jos hiusten oheneminen on selvästi yhteydessä ruokavalioon, voi tukkaa hoitaa tuuheammaksi sinkillä, biotiinilla ja magnesiumilla.Hoida ja käsittele ohentuneita hiuksia erityisen hellävaraisesti. Valitse pesuun mahdollisimman miedot aineet. Harjaa hiukset vasta niiden kuivuttua, ja jätä lämpölaitteet kokonaan pois. Värjäystä tai muita kemiallisia käsittelyitä ei tarvitse kokonaan hylätä, mutta käsittelyväliä kannattaa venyttää mahdollisimman pitkäksi.Vaihda nuttura ja ponnari vapaana heiluvaan tukkaan, jotta hiustuppi ja hius rasittuvat mahdollisimman vähän.Oheneva hius ei muutu maagisesti yhdessä yössä, mutta täsmähoidolla ja kärsivällisyydellä tuloksia voi saada muutamassa kuukaudessa.Turhautumista voi auttaa tieto siitä, että ongelman kanssa ei tarvitse olla yksin: hiusten oheneminen on yllättävän yleistä myös naisilla. Jopa puolet naisista kokee geeneistä johtuvaa hiustenlähtöä.Jos kotihoito ei tunnu johtavan paksumpaan tukkaan, kannattaa asiasta mennä juttelemaan lääkärin kanssa.Asiantuntijana Keune-kouluttaja, parturi-kampaaja Anni Kosunen / Kauneushoitola IllusiaJuttu on julkaistu alun perin Me Naisissa.