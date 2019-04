MyStyle

Vaivaako hiustenlähtö? Ongelmasi on yleinen, ja apua on saatavilla

Hiustenlähtö on tabu

Asian ottaa puheeksi aiempaa useampi kolmikymppinen tai jopa sitä nuorempi.

Syynä ruokavalio vai stressi?

Ihmiset ovat aiempaa ahdistuneempia. Toiset ovat kiukkuisia, toisilla pettää vatsa, jotkut oireilevat hiuspohjan kautta.

Stressi tyypillisesti laukaisee sairauden, johon on olemassa piilevä taipumus.

Hormonit vaikuttavat

Apua kampaajilta

Hiustenlähtöä ei saa päivitellä, mutta asian kieltäminen ei myöskään auta ketään.

Geenien syytä?

Apua ravintolisistä tai hiustenhoitotuotteista?

Liian hyvältä kuulostava mainoslause mystisellä nettisivulla on yleensä humpuukia.

Rutiineita, ei ihmekonsteja

Tapaan valtavan paljon asiakkaita, jotka ovat ihan sekaisin siitä, pitääkö hiukset pestä hoitoaineella, kuivashampoolla vai ei millään.

