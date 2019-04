MyStyle

Ripsistä saa poikkeuksellisen näyttävät kolmen vaiheen avulla

Me Naiset

Hoida: Tuuheutta seerumilla





Meikkaa: Taita ja värjää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Maksimoi: Tupsuista voimaa





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/5-sekunnin-saanto-ja-5-muuta-vinkkia-joilla-saat-kaiken-irti

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/kaikki_irti_ripsivarista_tiesitko_nama_niksit

Terveet ja tuuheat ripset saat kosteuttamalla ja hellävaraisella hoidolla. Hoitavat seerumit toimivat ripsissä samalla periaatteella kuin hiuksissa. Ne vahvistavat ripsiä ja estävät karvojen katkeilua. Muutaman kuukauden ahkeran sivelemisen jälkeen ripset näyttävät tuuheammilta ja tasaisemmilta.Ylläpidä hoidon tuloksia kohtelemalla ripsiä hellästi. Silmämeikinpoistoaineen annostelussa saa olla höveli: kaada ainetta reilusti vanulapulle ja pidä lappua silmällä hetken ajan. Putsari sulattaa meikin luomilta ja ripsistä, eikä ripsiä kuluttavaa hankaamista tarvita lainkaan.Monissa silmänympärysvoiteissa on mukana hoitavia ainesosia, joita voi käyttää myös ripsien vahvistamiseen. Etsi tällainen tuote käsiisi, ja saat yhdestä purkista irti tuplatehot.Pyyhi ripset aamulla kevyesti misellivedellä. Näin silmät puhdistuvat yön aikana tarttuneista öljystä ja ihonhoitotuotteista ja ripsari pysyy paremmin.Ripsentaivuttajat näyttävät keskiaikaiselta kidutuskoneelta, mutta hellävaraisesti käytettynä ne palvelevat enemmän kuin paremmin tarkoitustaan. Taita ripset pehmeästi tyvestä, keskeltä ja aivan kärjestä, jolloin ripseen syntyy luonnollinen kaari. Kevyt taitto avaa ripsirivistön, ja maskarakin levittyy helpommin.Ripsivärin ei ole aina pakko olla musta. Sininen korostaa silmien väriä, ja ruskea näyttää hyvältä kevätihoa vasten.Eri maskaroilla saa todella erilaisia lopputuloksia, ja ne vaativat usein myös erilaiset levitystekniikat. Kysele siis ostoksilla rohkeasti asiantuntijan vinkkejä, jotta saat toiveidesi mukaisen ripsarin.Jos omat ripset eivät tunnu riittävän tai kaipaat erityisen tärkeään tilaisuuteen wau-efektiä, hanki ripsitupsut tai koko luomen kattavat irtoripset. Ne ovat hellävarainen yhden illan tehokeino.Irtoripset voi asetella silmiin ennen tai jälkeen ripsivärin. Jos omat ripset ovat melko lyhyet, sulautuvat ripsikerrokset paremmin yhteen, kun irtoversiot laittaa puhtaisiin silmiin ja levittää maskaran molempien päälle. Laita ripsiliimaa aina hieman vähemmän kuin mitä olit ensin ajatellut. Anna liiman vaikuttaa irtoripsessä kymmenen sekuntia ennen asettelua, jotta liima aktivoituu kunnolla.Kiepauta irtoripsirivistö ennen laittoa hetkeksi luomivärisiveltimen varren ympärille. Ripsiin tulee kaarevuutta ja joustavuutta, ja ne sulautuvat paremmin omien ripsien joukkoon.Asiantuntijan vinkit: Lancômen meikkitaiteilija Sara Murto. Kuvat: Valmistajat.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 14/2019.