MyStyle

Miten silmät kannattaa meikata, jos on silmälasit? 3 vinkin avulla onnistut

Kulmavärillä ja peitevärillä ryhtiä katseeseen





Ripsivärillä volyymia räpsyihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Silmät esiin luomivärillä ja rajauksilla





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/yllattava_vinkki_rillipaille_baking_meikkivillitykselle_loytyi_viimein

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/muoti/kulmikas-ovaali-vai-sydan-nain-valitset-kasvoillesi-taydellisesti-sopivat

Kapeiden ja vaaleiden kehysten pariksi kulmista voi tehdä aavistuksen paksummat ja tummemmat, koska pokat eivät tuo ryhtiä katseeseen. Näyttävien kehysten kanssa riittää usein pelkkä kulmageeli, koska lasit hoitavat silmien kehystyksen kulmien puolesta.Silmälasit luovat helposti tummia varjoja silmien alle. Kiinnitä niiden tasoittamiseen erityistä huomiota. Kirkasta katsetta levittämällä siveltimellä peiteainetta alaripsien tyveen, missä on usein pientä punoitusta.Pitkät ripset osuvat helposti linsseihin, joten pidentävän ripsarin sijaan silmälasien pariksi sopii tuuheuttava versio.Tuuheuttava maskara on erityisesti likinäköisen ystävä: miinuslasit pienentävät silmiä, mutta tuuhea ripsirivistö nostaa ne esiin.Kaukonäköiselle sopii paakkuuntumaton ja erotteleva ripsiväri, sillä silmiä suurentavat plussalasit tuovat pienetkin paakut esille.Hyödynnä silmälasimeikissä valoja ja varjoja. Levitä vaaleaa luomiväriä liikkuvalle luomelle ja tummempaa sävyä luomivakoon ja luomen ulkonurkkaan. Häivytä värien rajat pehmeästi. Värillinen luomiväri pääsee oikeuksiinsa korkealle nousevien ja kapeasankaisten kehysten kanssa.Rajauksilla voit korostaa kehystesi muotoa. Kissamaisille kehyksille sopii kissarajaus, pyöreille laseille keskeltä aavistuksen paksumpi rajaus. Ohuiden kehysten kanssa voit kokeilla trendikästä värillistä rajauskynää.Kuvat: Valmistajat. Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa 15/2019.