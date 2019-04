Voiko selluliitista päästä eroon? Suomalaiset asiantuntijat kertovat, mikä vaikutus ruoalla, liikunnalla ja hypetetyillä hoidoilla todella on

MyStyle

Voiko selluliitista päästä eroon? Suomalaiset asiantuntijat kertovat, mikä vaikutus ruoalla, liikunnalla ja hy

Selluliittia on 80 prosentilla naisista

Pitkälle prosessoidun ruoan syöminen voi hyvinkin olla yksi selluliitin muodostumista edistävä tekijä.

Hormonit, liikkumattomuus ja prosessoitu ruoka syynä?

Huono tai epäsäännöllinen ruokavalio ja liian vähä veden juonti haittaavat hyvää aineenvaihduntaa, mikä puolestaan aiheuttaa kuona-aineiden kertymistä kroppaan.

Eroon selluliitista

Hieronnasta ei ole apua, jos palaat heti kotiin syömään herkkuja ja kumoat kroppaan lisää kuonaa.

Liikkeelle saatu kuona-aine ei enää palaa takaisin.

Entä se urheilu?

Näin voit hoitaa muhkuraihoa

Suurin osa voiteista yksinkertaisesti turvottaa ihoa, jolloin selluliitti jää piiloon ja iho näyttää tasaiselta.