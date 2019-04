MyStyle

Kampaaja kertoo 2 yleistä mokaa muotovaahdon kanssa – ja paljastaa, kuinka saat tukasta kuohkean

Näin levität muotovaahdon oikein

Pursota muotovaahtoa ison mandariinin tai pienen appelsiinin verran kädelle. Muotovaahtopallo jää rauhassa kasalle toiseen käteen, kun toisella kädellä siitä otetaan pieni vaahtomäärä kerrallaan sormenpäihin. Vie muotovaahtoa sormenpäillä aivan hiusten tyveen ja hiuspohjaan. Tyvi on se alue, jonne muotovaahdon kohottavan efektin pitää vaikuttaa, eivät hiusten pituudet. Aloita levittäminen esimerkiksi hiusrajasta ja etene hiljalleen taaemmas pienin vaahtomäärin. Vie vaahto pienissä osissa kauttaaltaan koko päähän tyveen ja hiuspohjaan. Lopuksi voit hieroa jäljelle jääneen vaahdon käsiin ja käydä hiuspohjan vielä läpi. Kampaa hiukset läpi. Muotovaahto leviää kamman tai harjan kanssa tarpeeksi pituuksiin. Näin muotovaahto tukee tyveä ja latva jää liikkuvaksi. Föönaa ja muotoile hiukset haluamallasi tavalla.