Suomalaiset hurahtivat upeat kiharat antavaan hiustenhoitometodiin! Monan, 21, Sannan, 24, ja Mariian, 45, hiukset muuttuivat täysin

Suomalaiset hurahtivat upeat kiharat antavaan hiustenhoitometodiin! Monan, 21, Sannan, 24, ja Mariian, 45, hiu

Mikä curly girl?

Näin kokeilet curly girlia

Final wash. Viimeinen pesu tehdään kerran ennen itse metodin aloittamista. Pese hiukset esimerkiksi shampoolla, käsisaippualla tai suihkugeelillä, jossa on korkea sulfaattipitoisuus mutta EI silikoneja. Sulfaattipesu irrottaa hiuksista silikonijäämät. Tämä pesu tehdään vain kerran, metodia aloittaessa, TAI jos olet käyttänyt tuotteita, joissa on silikoneja. Final washin jälkeen kannattaa laittaa hiusnaamio. Tulevilla kerroilla metodiin kuuluvat vain kohdat 2–7. Co-wash = Condition wash. Hoitoainepesu. Pese hiukset hoitoaineella tai erityisellä CG-hyväksytyllä, sulfaatittomalla shampoolla päänahkaa myöten. Huuhtele. Condition. Hoitoainetta hiuksiin. Voit käyttää samaa hoitoainetta kuin co-washissa tai kosteuttavampaa hoitoainetta riippuen kiharatyypistäsi. Anna vaikuttaa muutama minuutti. Syväkosteuta hiuksiasi tarpeen mukaan sopivalla hiusmaskilla. Hoitoainetta laittaessa voit haroa hiuksia sormilla tai harvahampaisella kammalla takkujen varalta. Leave-in conditioner. Hiuksiin jätettävä hoitoaine. Valitse hiuksillesi sopiva voide, suihke tai öljy ja puristele se märkiin hiuksiin. Styling eli muotoilu. Käytä sopivaa moussea, geeliä tai muotoiluvoidetta ja puristele se märkiin hiuksiin. Tämä on tärkeä vaihe, sillä muotoilutuote pitää kiharat muodossaan ja pörröisyyttä kurissa. Drying eli kuivatus. Älä käytä froteepyyhettä! Valitse esimerkiksi vanha puuvillapaita tai erityinen hiuspyyhe ja ploppaa hiukset: Asettele paita tai pyyhe sängylle, käännä pää alaspäin ja aseta hiukset paidalle/pyyhkeelle. Sido paita/pyyhe kevyesti kiinni turbaaniksi. Voit plopata 20–30 minuuttia tai jopa pari tuntia. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää hiustenkuivaajaa, jossa on diffuuseri. Kun olet plopannut hiukset, ottanut paidan/pyyhkeen pois ja hiukset ovat lähes kuivat, puristele kevyesti hiuksista pois kovuus. Älä käytä hiusharjaa! Selvitä hiukset tarvittaessa vain harvahampaisella kammalla.