Kaappi täynnä rytkyjä eikä mitään päällepantavaa? Stylisti, muotisuunnittelija ja vaatemyyjä kertovat, kuinka ikuisuusongelma ratkaistaan

Kaappi täynnä rytkyjä eikä mitään päällepantavaa? Stylisti, muotisuunnittelija ja vaatemyyjä kertovat, kuinka





Tunne itsesi









Tunne vaatekaappisi

Vaikka kolme vuotta vanha mekko olisi kuinka kiva, sitä on turha pitää kaapissa odottamassa tavoitepainoa.

Vähemmän mutta parempaa

Valitse ensisijaisesti tuotteita, joissa tekokuidun osuus on alle 20 prosenttia.

Sen oikean tunnistaa!

Vaate on varmasti oikea, kun sovittaessa katsoo peiliin ja tulee olo, että vitsi, mä näytän ihan uudelta ja seksikkäältä!

Muista eettisyys ja ekoteot

Vaatteita kuitenkin saa ja pitää ostaa. Pukeutuminen on osa kulttuuria, ja vaateteollisuus työllistää valtavan määrän ihmisiä.

