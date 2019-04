MyStyle

Voiko mies pukea reisitaskuhousuja tyylillä? Katso kuvat

Lue lisää ja katso kuvat naisten tyyleistä: Tutut housut tulevat muotiin – muistatko suomalaismiesten parjatun tyylin? https://www.is.fi/mystyle/art-2000006022850.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

7 tapaa parempaan cargo-tyyliin

1. Valitse laadukkaan näköinen materiaali





2. Kääri lahkeet





3. Kavenna lahjetta









4. Kuin siistit chinot





5. Turvaudu mustiin housuihin









6. Näin sen tekevät huipputrendikkäät









7. Kaikki on kiinni kokonaisuudesta