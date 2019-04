MyStyle

Näin 47-vuotias pukeutuu muodikkaasti – katso, kuinka trendivaatteet kannetaan tyylillä

Kerrosta

https://www.instagram.com/p/Bv1vHNRFvoX/

Yhdistä rentoa ja formaalia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BvMyldzl2wq/

Heittäydy trendeihin

https://www.instagram.com/p/BmfVVQNBApn/

Paljasta nilkat ja sujauta puolikas paitaa housuihin

https://www.instagram.com/p/Bo6FDQ5hrO9/

Siirrä asun väriläiskä kenkiin

https://www.instagram.com/p/Bn18JtWhAKc/

Yksinkertainen on kaunista

https://www.instagram.com/p/BoZtzo-BzuC/

Älä ota sitä niin vakavasti

https://www.instagram.com/p/BuWs3DHFwXm/