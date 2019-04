MyStyle

Tältä käsilaukun kuuluu näyttää nyt – 11 houkuttelevaa esimerkkiä hittiveskasta









































Erikoisimmat ja uusimmat trendit näkyvät aina kevään ja syksyn muotiviikoilla ympäri maailmaa, ja sieltä ne lopulta rantautuvat myös ketjuvaateliikkeisiin ja koko kansan saataville.Parin viime sesongin aikana kaikessa pienuudessaan eräs näyttävä laukkutrendi on noussut pinnalle. Pieniä iltalaukkuja on toki aina ollut, mutta nyt perinteinen käsilaukkumalli on kutistettu minikokoiseksi.Kantokahvalla ja perinteisen ison käsilaukun muodolla varustettu pikkulaukku on nyt iso juttu.Tämän laukun kanssa joutuu todella miettimään, mitä mukaansa tarvitsee, sillä sinne mahtuvat vain kaikista välttämättömimmät pikkuesineet. Vaikka mikrolaukku ei ole käytännöllisimmästä päästä, se on ilmestynyt monien tuttujen vaatebrändien valikoimiin. Vaihda perinteinen clutch tai crossbody pienenpieneen käsilaukkuun.Pikkuruinen laukku viimeistelee asukokonaisuuden ajankohtaiseksi välittömästi.