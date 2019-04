MyStyle

Kasvavatko hiukset nopeammin, jos niitä leikkaa? Kumosimme yleiset hiusmyytit

Myytti 1: Hiukset kasvavat nopeammin, kun niitä leikkaa usein

Myytti 2: Yhden poisnyppäistyn harmaan hiuksen tilalle kasvaa kaksi uutta

Myytti 3: Ahkera harjaus pitää hiukset hyväkuntoisina

Myytti 4: Hiustenpesuainetta tulisi vaihtaa säännöllisesti

Myytti 5: Ilmakuivaaminen on parempi hiuksille kuin föönaus

Hiukset kasvavat tyvestä, joten leikkaaminen ei varsinaisesti auta niitä kasvamaan. Latvojen siistimisen jälkeen hiukset toki näyttävät ja tuntuvat paksummilta, kun ohenevat haarat on leikattu pois.Jos hiukset ovat kovin käsitellyt, saattavat ne myös katkeilla helposti, ja siksi kasvattaminen voi tuntua turhauttavalta.Toistuvan leikkaamisen sijaan kannattaa kiinnittää huomiota päänahkaan: päänahan hierominen ja kosteuttaminen luovat hyvän pohjan hiusten kasvattamiselle.Iik, peilistä näkyy ihan selkeästi harmaantunut hiuskarva!Harmaat hiukset voi nyppäistä huoletta pois ilman pelkoa, että pian tilalla on paksu tupsu uusia. Jokainen hius on kiinni päänahassa omassa hiustupessaan, joten ei ole mitenkään mahdollista, että yhdestä kohtaa kasvaisi seuraavaksi kaksi uutta hiusta.Harmaat hiukset ovat kyllä salakavalia: usein, kun ensimmäisen harmaan hapsen huomaa, on niitä todellisuudessa jo useampi, mikä saattaa aiheuttaa tunteen harmaiden yllättävästä invaasiosta.Tämä, jos mikä, on oikea vanhan kansan uskomus. Ennen vanhaan hiuksia pestiin harvakseltaan, joten tunnollinen harjaaminen ja sen avulla päänahan öljyjen levittäminen hiuksiin todellakin pitivät hiukset kiiltävän näköisinä.Nykyisin, kun pesulle pääsee koska vain, kannattaa hiusta säästää turhalta harjaamiselta. Kun hius kasvaa ulos hiustupesta, se ei enää uusiudu, joten kaikenlainen rasitus kuluttaa hiusta.Hiuksen pintaa voi verrata villapaitaan: jatkuva harjaus tekee molemmista hapsuuntuneen näköiset.Hiukset eivät tule immuuneiksi sampoon ja hoitoaineen tehoaineille.Hyvien pesuaineiden löytäminen on monesti työlästä, joten kun itselle sopivat aineet löytää, ei niitä ihan hevillä kannata vaihtaa. Tuotteiden ei myöskään tarvitse olla samasta sarjasta.Kuten ihonhoidossa, myös hiustenpesussa parhaat tulokset näkyvät vasta muutaman viikon tai kuukauden käytön jälkeen. Toki vuodenajat vaikuttavat hiuksiin, joten välillä tuotteiden vaihto on järkevää hiusten tarpeiden mukaan.Kun kuivaajassa on asetukset kohdallaan, voi fööni todellisuudessa aiheuttaa vähemmän haittaa kuin ilmakuivaus: pitkä tukka voi mennä helposti takuille ja siten katkeilla, jos sen antaa kuivua vapaasti, ja pyyhkeeseen hierominen tekee takuuvarmasti hallaa hiuksille.Turvallisen föönauksen salaisuus on näiden kahden tavan yhdistämisessä. Kun hiusten antaa ensin kuivua 70–80 prosenttisesti kuiviksi ja lopuksi kuivaa hiukset föönillä käsivarren mitan päästä viileällä asetuksella, saa hiukset muotoiltua ilmaviksi ilman kuumarasitusta.