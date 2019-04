MyStyle

Täydellistä joka kropalle! Nyt vaate kiedotaan sopivaksi – ota muotikuvista mallia

Muoti on nyt väljää ja runsasta, mutta muotoja ei silti unohdeta.

Laskokset saavat nyt olla suuria. Röyhelöt korostavat hartioita, ja viskoosipellavahousuissa on trendikäs paperipussivyötärö.Sujauta löysä pusero laskoshousujen sisään. Kietaisupaita saa rintavarustuksen vaikuttamaan uhkeammalta.Rypytykset tekevät hameesta muhkean – ja kantajansa kropasta tiimalasin.Näyttävä selkä varastaa huomion. Raskaasta trikoosta ommeltu mekko laskeutuu kauniisti.Vyötärösolmu tekee kauluspaidasta supernaisellisen.Joko sitomisleikit ovat tuttuja? Mekon kangasvyötä voi kieputtaa monin tavoin: vedä se takaa eteen ristiin ja taas takaisin taakse.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 12/2019.