MyStyle

Testasimme erilaiset hiuslakat ja viimeistelysuihkeet – kotimaisen brändin edullinen pullo oli paras

Schwarzkopf OSiS+ Session Label Super Dry Memory Net, 17,90 € / 150 ml





Goldwell Kerasilk Style Fixing Effect Hairspray, 28 € / 300 ml

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Design.ME Hold.ME Three Ways Hairspray, 29,50 € / 330 ml





Lanza Healing Style Design F/X Finishing Hair Spray, 27,50 € / 350 ml





Living Proof Perfect Hair Day Body Builder Hairspray, 27 € / 257 ml





Color Wow Style in Steroids performance-enhansing Texture + Finishing Spray, 29 € / 262 ml





IdHair Elements Xclusive Finish Intense Hairspray, 19,90 € / 300 ml





XZ Hiuskiinne Extra Strong, 4,90 € / 250 ml





Four Reasons Dry Super Shaper, 11,90 € / 300 ml





Joico Flip Turn Volumizing Finishing Spray, 29 € / 300 ml





Budgie Finishing Spray, 12,90 € / 200 ml





Kevin Murphy Session Spray Flex, 27 € / 400 ml