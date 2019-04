Kierrätysmateriaalit saapuvat ketjuliikkeeseen – tältä ananaksen lehdistä, levästä ja hedelmänkuorista tehdyt vaatteet näyttävät

MyStyle

Kierrätysmateriaalit saapuvat ketjuliikkeeseen – tältä ananaksen lehdistä, levästä ja hedelmänkuorista tehdyt

Ruotsalainen vaateketju H&M julkaisi tuoreen Conscious Exclusive -mallistonsa tänään torstaina. Vastuullisempiin materiaaleihin keskittyviä Conscious-mallistoja on julkaistu jo monena vuonna peräkkäin. Tänä keväänä mallistossa nähdään aivan uusia materiaali-innovaatioita.Pinatex on ananaksen lehdistä saaduista kuiduista valmistettu kasviperäinen vaihtoehto nahalle, Bloom on levien biomassasta tehtyä vaahtomuovia ja Orange Fiber on mehutuotannon ylijäämänä syntyvistä sitrushedelmien kuorista tehty silkkimäinen kangas.Näiden lisäksi naistenvaatemallistossa nähdään esimerkiksi täysin kierrätyspolyesterista eli esimerkiksi muovipulloista ja vanhoista polyesterivaatteista tehtyjä vaatekappaleita. Malliston puuvilla ja silkki ovat luomua ja muoviosat kierrätettyä muovia. Vaatteissa on käytetty myös runsaasti Tenceliä eli lyocellia, joka tunnetaan yleisesti esimerkiksi viskoosia ympäristöystävällisempänä selluloosamuuntokuituna.Jokaisen tuotteen kohdalla voi myös nähdä, missä vaate tai asuste on valmistettu. Tehtaan tiedot annetaan nimineen ja osoitteineen.Huhtikuun alussa julkaistussa vastuullisuusraportissaan H&M group kertoi, että 57 prosenttia kaikesta sen tuotteissaan käyttämästä materiaalista on kierrätettyä tai muuten vastuullisemmin tuotettua. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 35.Mallisto on saatavilla verkkokaupassa ja Suomessa Helsingin Aleksanterinkadun myymälässä.