Näin levität poskipunan oikein – meikkaaja kertoo suomalaisten yleisimmän virheen





Pahin moka poskipunan kanssa?

Aurinkopuuterin ja poskipunan suhde

Näin valitset ja levität poskipunan

Valitse poskipunalle oikea sävy: jos ihossa on paljon punaisuutta, lämmin persikkainen sävy on imartelevampi kuin kylmä pinkki. Kylmät sävyt korostavat ihon omaa punaisuutta, lämpimät sävyt tasapainottavat sitä. Hyvä poskipunasävy löytyy helposti myös omien huulten väristä. Ota poskipunaa siveltimeen reilusti ja taputtele ylimääräinen pois. Poskipunan oikea kohta löytyy hymyilemällä: punaa tulee hymyillessä korostuvalle ”omenalle” ja siitä viistosti ylöspäin. Levitä poskipuna ensin sillä siveltimen puolella, jolla olet ottanut väriä, ja häivytä se sitten siveltimen puhtaalla puolella. Poskipuna häivytetään ulos- ja ylöspäin korvaa kohti. Alaspäin häivyttäminen saa ilmeen helposti valahtamaan. Ammattilaisen vinkki: lopuksi siveltimellä voi sipaista väriä myös kevyesti nenän päälle ja otsalle.