Huolettomat hiukset tulevat! Tiedätkö jo, mikä on wob eli wavy bob?

Pois alta pitkä lob-polkka, nyt on aika hankkia wob! Leukalinjaa myötäilevä ja huolettomasti laineelle käännetty wavy bob -polkka on parhaimmillaantyylisenä, aavistuksen boheemina versiona.Laineileva polkka on juuri sopivalla tavalla harkitun huolettoman näköinen.Käännä hiukset muotoiluraudalla kevyille laineille jakauksen paksummalta puolelta ja vedä toinen puoli kampauksesta korvan taakse. Kruunaa hippimäinen tyyli isoilla korviksilla, jotka pilkottavat polkan seasta.Ysärihenkinen, leukamittainen polkka antaa kivasti särmää ilmeeseen. Jos oma hiuslaatu ei millään tunnu pysyvän kiharalla, hyvän leikkauksen voi antaa puhua puolestaan. Tasamittainen polkka näyttää erinomaiselta sekä tikkusuorassa että luonnostaan laineilevassa hiuksessa ja imartelee kaiken mallisia kasvoja.Kun pohjalle laittaa tuuheutta antavat tuotteet ja föönaa tukan hyvin pesun jälkeen, polkka hoitaa melkeinpä itse itsensä.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.