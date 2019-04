MyStyle

Aika tyylimuutokselle? Otsatukka on trendikäs joka mitassa









Otsatukka eri mitoissaan on aina enemmän tai vähemmän trendikäs. Minimittaisen pikkuotsiksen ja ylikasvaneen hippiotsiksen välimaastoon sijoittuusupertyylikäs, juuri ja juuri kulmakarvoihin ylettyvä otsatukka, joka oikein laitettuna muuntautuu monennäköisiksi etuhiuksiksi.Sulkamainen, kevyt otsatukka antaa laittotyylistä riippuen kevyttä rokkivibaa, suoraksi muotoiltuna skarppia työilmettä tai-henkistä eleganssia.Otsatukka näyttää hyvältä yhdistettynä melkeinpä mihin tahansa: loput hiukset voi vetää ylös ponnarille, sitoa puolet tukasta pinneillä takaraivolle tai antaa hiusten hulmuta kevättuulessa.Kun otsista ei ole leikattu millintarkkaan ja pituus kasvaa hieman sivuille, ei kampaajalla tarvitse juosta joka toinen viikko. Jos leikkaus alkaa jostain syystä kaduttaa, on poiskasvatus ihanan helppoa.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.