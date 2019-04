MyStyle

Pesukoneeseen vai ei? Näin peset tennarit oikein – kokeile hammastahnakikkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muista tärkein: suojaus

Kokeile hammastahnakikkaa

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/koti/etikka-siivoojan-ekologinen-ihmeaine-nain-se-puhdistaa-kaakelit-ja-vie

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/valta-virheostos-tiesitko-etta-uusia-kenkia-ei-kannata-ostaa-aamupaivalla

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/jattiko-loska-suolaraidat-nahkakenkiin-toimi-nopeasti-muista-etikkakikka