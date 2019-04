MyStyle

Kokeilimme 15 hajuvettä ja pistimme pullot paremmuusjärjestykseen – voittajatuoksulla jäät jokaisen mieleen

Yves Saint Laurent Black Opium EdP, 84 € / 50 ml





Giorgio Armani Sì Fiori Edp, 89 € / 50 ml





Viktor & Rolf Flowerbomb Night Bloom EdP, 98 € / 50 ml





DKNY Be Delicious Pool Party Mai Tai EdT, 49 € / 50 ml





Dior JOY by Dior Edp, 117,50 € / 50 ml





Unique Beauty Ingrid EdP, 69,90 € / 50 ml





Gucci Bloom Nettare Di Fiori EdP, 99 € / 50 ml





Emporio Armani In Love with You EdP, 76,50 € / 50 ml





Escada Miami Blossom EdP, 62 € / 50 ml





Moschino Pink Fresh Couture Pink EdT, 42,90 € / 30 ml





Armani Light di Gioia EdP, 75,90 € / 50 ml





Dolce & Gabbana The Only One 2 EdP, 89,50 € / 50 ml





Oriflame Eclat Mon Parfum, 62 € / 50 ml





Ted Baker Sweet Treats Mia EdT, 48,90 € / 50 ml





Calvin Klein Eternity Flame for Women EdP, 48,90 € / 30 ml