Särmikästä, herkkää ja kotoisaa – näitä kenkiä himoitsemme tänä keväänä

RETROSTARALLE













Muodikkain avokasmalli peittää varvasvälit, 99,95 € Agnes Cecilia. Päheät sandaalit ovat tulevan kesän ykkösostos, 32 €, Topshop. Palmrothin ballerinat ovat upeat farkkujen parina, 149 €. Punotut nilkkurisandaalit sopivat niin hameiden kuin leveälahkeisten housujen kanssa, 59,95 €, Zara. H&M:n krokosaappaat ovat pinnaltaan kankaiset, 39,99 €. Tylppäkärkiset kengät ovat kapeita varvasystävällisemmät, 149 €, &Other Stories. Puinen korko on muovista kevyempi, 115 €, Uterqüe. Mokkakengät kestävät kauniina, kun harjaat tahrat heti pois, 98 €, Topshop.

TAIVAANRANNANMAALARILLE













Hopeisissa piikkikoroissa kelpaa kurkotella tähtiin. 49,99 €, Mango. Kapeakärkiset pistokkaat saavat jalat näyttämään siroilta, 55,95 €, Zara. Glitter-tennarit sopivat juhliinkin, 59,99 €, Klingel. Eccon unelmanpehmeät tennarit on kuvitettu kukilla, 154,90 €. Topshopin saappaissa on hauskat puolikuun muotoiset korot, 98 €. The North Facen lenkkarit ovat super-kevyet, 100 €. Palmrothin nauhakengät ovat somimmat hameen kanssa, 149 €. Uterqüen slingback-kengät yhdistävät läpinäkyvää vinyyliä ja vuohennahkaa, 115 €.

KÄSITÖIDEN YSTÄVÄLLE













Nahkanaruista solmitut korkokengät ovat näyttävät, 77 €, Topshop. Pykäpistoista tulee käsityötunnit mieleen, 89,90 €, Unisa. Marokkolaisista baboucheista inspiroituneet sandaalit ovat vielä tänäkin kesänä trendikkäät, 89 €, & Other Stories. Punoskengät muototutuvat jalkaan käytössä, 49,95 €, Zara. Zaran pistokkaissa on simpukoita ja makramee-solmuja, 59,95 €. Kangaskukat somistavat Klingelin saappaat, 59,99 €.

