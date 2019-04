MyStyle

Upeat kuvat todistavat: Näin hyvältä täysin sama meikki voi näyttää eri ikäisillä

RAIKKAANA ARKISIN





PUNAINEN SOPII KAIKILLE





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MUISTELLAAN TWIGGYÄ





NÄYTTÄVÄ PETROOLI





OLLAAN OOPPERADIIVAA





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/meikki-joka-ei-nayta-meikilta-huippumeikkaaja-paljastaa-14-parasta-kikkaansa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/huippumeikkaajan-helppo-kikka-jonka-avulla-meikkisi-nayttaa-hyvalta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/meikkaa-nain-niin-olet-trendikas-viela-ensi-vuonnakin-4-tyylia-jotka