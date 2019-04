MyStyle

Lettivillitys jatkukoon! Katso video-ohjeet neljään ihanaan kampaukseen

Läpivetoletti





Lettikruunu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Letti viidellä osiolla

https://www.instagram.com/p/Bq6SZd0nj3Y/?utm_source=ig_embed

Rento lettinuttura





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/8-helppoa-juhlakampausta-jotka-onnistuvat-tumpeloltakin-kokosimme

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/6-syyta-joiden-takia-kampauksesi-ei-nayta-samalta-kuin-youtuben

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/juhlakampaus-lyhyisiin-hiuksiin-5-parasta-videotutoriaalia

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/messy-bun-kesan-juhlakampaushitti-ohjeet-joiden-avulla-onnistut