Tällainen on aikuisen suomalaisnaisen lempimekko! Imartelee juuri oikeista paikoista

Lempimalli on kietaisu





Helppohoitoinen vaate on paras vaate

















Ammattilaisen vinkit parempaan pukeutumiseen

Rakenna vaatekaappi kokonaisuudeksi. Älä ostele vaatteita sieltä täältä, vaan harkitusti. Kolmen vaatteen sääntö on toimiva: kun harkitset uuden vaatteen ostamista, mieti kolme jo olemassa olevaa vaatetta, joihin se sopii. Valitse oikea koko. Moni luulee olevansa todellisuutta isompi ja valitsee liian isoja kokoja. Silloin näyttää vielä isommalta kuin oikeasti on. Yhtä lailla liian pienet vaatteet ovat epäimartelevat. Unohda turha muotojen häivyttäminen. Kun vartalon ottaa esiin, siluetti näyttää heti kauniimmalta. Moni suomalaisnainen on A-vartaloinen eli alapainotteinen, ja usein heille on tällöin selvää se, että he haluavat kätkeä vartalon. Silloin kropasta tulee kuitenkin liian laatikkomainen. Hyvästele itsesi vähättely. Unohda huonoihin puoliin keskittyminen ja anna arvoa niille asioille, jotka ovat hyvin. Jokaisella on jokin kaunis alue, jota kannattaa korostaa pukeutumisella. Jos epäröit, kysy ammattilaisen mielipide. Käytä värejä! Uskalla pukeutua väreihin ja kuoseihin. Musta ei ole läheskään aina paras valinta. Värit saavat ihon hehkumaan.