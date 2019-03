Imartelevimmat uikkarityylit juuri sinun vartalollesi – nämä tuovat takuulla parhaat puolesi esiin

MyStyle

Onko suunnitelmissasi rantaloma etelään tai shoppailetko jo ensi kesän uimapukuja? Olit sitten kurvikas tai sirovartaloinen, näytät varmasti rannalla tyrmäävältä bikineissä kuin bikineissä!Oikeiden bikinien valintaan kannattaa kuitenkin panostaa, sillä hyvin istuva ja imarteleva tyyli saa olon rannalla myös itsevarmemmaksi.Kokosimme yhteen imartelevia uikkarimalleja erilaisille vartalotyypeille – tietysti tämän vuoden trendien mukaisesti!Omenavartaloisen kannattaa hankkia ensi kesäksi uimapuku rypytetyllä kankaalla, sillä se luo vyötäröä esiin ja korostaa muotoja.Tämä bikinityyli imartelee kaikkia vartalotyyppejä, mutta erityisesti se toimii lyhyempijalkaisilla. Korkeavyötäröinen alaosa nimittäin saa jalat näyttämään pidemmiltä!Tiimalasivartalon omaava korostaa usein pukeutumisessaan vyötäröään. Saman voi tehdä myös rantatyylissä! Hanki uimapuku, jossa on vyö, nauha tai muu kaitale.Rintavat naiset tietävät sen – kevyet narubikinit saattavat joskus pettää. Bikineiltä etsitäänkin tukevuutta.Rintavalle naiselle erityisen imarteleva tyyli on korkeakauluksinen yläosa. Malli suojaa vilautuksilta ja korostaa käsivarsia saaden ne näyttämään upeilta!Korkealle reiden yläpuolelle nouset pökät imartelevat hoikkaa vartalotyyppiä. Sirovartaloisen kannattaa kokeilla rohkeasti myös erilaisia leikkauksia ja kuoseja.Päärynävartaloisella kehon painopiste on vartalon alaosassa, lantiossa ja reisissä. Päärynävartaloisen kannattaakin panostaan näyttävään yläosaan. Kaupat ovat pullollaan bikineitä koristeilla, röyhelöillä ja printeillä. Pienirintaista imartelevat myös edestä solmittavat yläosat, sillä ne luovat rintoihin ovelasti lisää muotoa – jos sitä haluaa.Kuvat: Valmistajat / jälleenmyyjät