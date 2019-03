MyStyle

Miten pukea kiistellyt leggingsit tyylikkäästi kuntosalin ulkopuolella? 10 esimerkkiä

1. Yhdistä ylisuureen tai pitkään takkiin









2. Lisää sporttiseen lookiin naisellisia asusteita





3. Kokeile hameen tai mekon kanssa









4. Luota mustaan





5. Testaa tätä: farkkutakki ja käärityt leggingsit





6. Korkkarit rohkeasti jalkaan!





7. Teddy-takki pelastaa mukavuudenhaluiseen





8. Suosi nahkaisia leggingssejä





9. Yhdistä kevään trendikenkiin





10. Luota rock-henkeen!









”Legginssit eivät ole housut!””Leggingsit eivät sovi töihin!”Joo joo, tiedämme kyllä!On totta, että leggingsit myötäilevät ihoa. Ja kyllä, joskus ne saattavat paljastaa enemmän kuin on sopivaa. Jokaisella meistä on kuitenkin päiviä, jolloin farkkujen kiskomisen sijaan haaveilee salaa pehmeistä ja joustavista housuista.Ja niin on myös tyyliesikuvilla. Ei siis ihme, että kiistelty ja väitelty leggingsmuoti ei näytä katoavan.Kokosimme yhteen 10 tapaa pukeutua leggingseihin katukelpoisesti ja tyylikkäästi. Näissä asuissa kehtaa liikkua kuntosalin ulkopuolellakin!