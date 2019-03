MyStyle

Nyt pukeudutaan päästä varpaisiin raitaan – 11 täydellistä haalaria





















Raidat ovat klassikkokuosi, joka ei poistu muodista. Erityisesti kesäisin erilaisia raitakuoseja, kaikissa sävyissä ja leveyksissä, näkyy laajasti vaatekauppojen valikoimissa.Nyt kun kevät etenee jo hyvää vauhtia ja myös kesä lähestyy, on jälleen aika inspiroitua kevyemmistä asukokonaisuuksista.Viime kesien suosituimmat raitavaatteet ovat ehdottomasti olleet mekot ja paidat, mutta mitä jos kokeilisitkin tänä vuonna pukeutua päästä varpaisiin raitaan – haalarin muodossa.Inspiraatiota voi löytää esimerkiksi monien julkisuuden henkilöiden ja muotivaikuttajien asukokonaisuuksista.Kun koko look on pelkkää pystyraitaa, ei näyttäviä asusteita enää tarvita. Raitahaalarin voi valita juuri omaan makuun ja tyyliin sopivaksi, sillä erilaisia malleja löytyy paljon. On t-paidan hihaa, vyötäröltä sidottavaa, pitkähihaista, leveälahkeista – jotain jokaiseen makuun!Kesällä erityisesti ohut pystyraita on raikas ja hienostunut valinta. Tässä lookissa voisi viettää vaikka koko kesän!