MyStyle

Kapeahuulinen Heidi, 51, innostui huulitäytteistä – pettyi karvaasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Hirveä pettymys”





Instagram-look maksaa: ”Tuskin niistä saadaan Kardashian-huulia ainakaan kauniilla tavalla”

Huulten täytössä kannattaa edetä maltillisesti