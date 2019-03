MyStyle

8 parasta kenkätrendiä juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Nukkemaiset kengät





2. Remmisandaalit







3. Beiget bootsit









4. Neliömäiset kärjet









5. Teräväkärkiset









6. Ballerinat









7. Pistokkaat koroilla Yksi suurimmista kenkätrendien virtauksista ovat jalkoihin sujautettavat pistokkaat.









8. Nyt säihkytään!