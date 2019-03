MyStyle

Haaveissa uusi kevättukka? Neljä hiustyyliä on nyt ylitse muiden

1. Letti 2.0

2. Luonnollisuus

3. Kupari ja pinkki

4. Siisti polkka tai rikottu pitkä

Ennen hiustrendit vaihtuivat pari kertaa vuodessa, mutta nykyään ne uudistuvat uskomattoman vauhdikkaasti – kiitos erityisesti Instagramin ja Pinterestin.– Nykyään vähän kaikki on in ja pop, riippuen siitä, mitä kuvapalveluissa julkaistaan tai minkälaisissa hiuksissa joku kävelee muotilavalla. Uusi trendi syntyy yhtä nopeasti, kun joku lataa uuden kuvan Instagramiin, alalla pitkään työskennellyt kampaaja Anna Olenius sanoo.On kuitenkin muutamia tyylejä, jotka Olenius nostaa tämän hetken kuumimmiksi.Erilaiset kolmiulotteiset 3D- ja DNA-letit tuovat hyvää vaihtelua ja ekstraa perinteisten ranskanlettien jälkeen. Kampauksessa osa hiuksista voi myös olla ponnarilla ja loput letillä, jolloin kokonaisuus on kiinnostava.Suosituimmat kampaukset ovat nyt luonnollisia. Hiuksia ei tupeerata isoiksi, vaan kampaukset ovat siistejä ja sileitä. Niissä saattaa olla myös pientä lainetta. Tällä hetkellä in ovat sileät ponnarit.Kupari vaaleana, heleänä tai kirkkaana on tämän hetken suurimpia trendejä hiusten värjäyksessä. Pinkin erilaiset sävyt ovat myös suosittuja. Iso hitti on metallisen ja vaalean pinkin sekoitus, joka yhdistetään tyvikasvuun. Ruskeista suosittuja ovat lämpimät sävyt, kuten suklaanruskea yhdistettynä vaaleaan.Leikkauksessa suosituin on tiukka ja sileä polkkamalli, jossa on keskijakaus tai syvä sivujakaus. Pitkissä tai puolipitkissä hiuksissa suosittu on 70-luvun henkeä huokuva shag-leikkaus, joka on hyvin rikottu. Tyylikäs on myös rikottu ja todella lyhyt otsatukka, joka näyttää vähän kuin itse leikatulta. Se toimii hyvin lyhyessä polkkatukassa.