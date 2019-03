Helsinkiläinen Veronica, 24, kannustaa kurvikkailla kuvillaan kaikenkokoisia naisia pukeutumaan bikineihin – hurja suosio Instagramissa

MyStyle

Helsinkiläinen Veronica, 24, kannustaa kurvikkailla kuvillaan kaikenkokoisia naisia pukeutumaan bikineihin – h

”Älä vertaile itseäsi Instagramin kuviin”

”Terveellistä elämää voi elää ilman, että näyttää tietynlaiselta”





Veronican 4 vinkkiä kurvikkaan naisen bikinityyliin

Valitse bikinit, joissa tunnet itsesi itsevarmaksi! Suosi korkeavyötäröisiä bikinialaosia. – Tunnen itseni pidemmäksi niissä, Veronica vinkkaa. Käytä rohkeasti värejä – värikkäät bikinit korostavat rusketusta! Kurvikkaat naiset voivat käyttää kaikennäköisiä bikinejä! – Kaikki naiset ovat kauniita omalla tavallaan ja upeinta on se, kun näkee itsevarman naisen. Ei ole väliä, minkä kokoinen on, Veronica muistuttaa.