Ponnari on arjen luottokampaus! 3 helppoa tapaa tuoda siihen vaihtelua

Me Naiset

1. Kääri pötköksi

https://www.instagram.com/p/BunR7pshxS1/

https://www.instagram.com/p/BoImjZJHNQu/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BpXtgNjBTuT/?utm_source=ig_embed

2. Muodosta kuplia

https://www.instagram.com/p/BmyD-KWh9XO/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Bjvny_llbfI/?utm_source=ig_embed

3. Kiepauta nauha koristamaan

https://www.instagram.com/p/BrBY2E_HJTV/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Bu2GEghg3US/?utm_source=ig_embed

