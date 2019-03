MyStyle

Kynnet kuosiin! Tässä ovat tämän hetken kuumimmat kynsitrendit, joista jokainen löytää omansa

Minimalistille

https://www.instagram.com/p/BsDyD6jgiqK/

https://www.instagram.com/p/BtwDQyglF-k/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BtDv7aYA6KW/

Retroilijalle

https://www.instagram.com/p/Br_yn0rB4js/

https://www.instagram.com/p/BuqUg8-AFXM/

https://www.instagram.com/p/Bvc0hWHFiL2/

Trenditietoiselle

https://www.instagram.com/p/BugxFEXDwYc/

https://www.instagram.com/p/Bt_gJF2HgHy/

https://www.instagram.com/p/BuYd2iMAcnv/

Säväyttäjälle

https://www.instagram.com/p/Bvbsa_0gVlZ/

https://www.instagram.com/p/Bp0JM9Kg4DY/

https://www.instagram.com/p/BuMczQ0AGcB/

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/geelia-akryylia-lakkaa-selvitimme-mita-eroa-erilaisilla

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/nopeuttaako-fooni-todella-kynsilakan-kuivumista-karsimaton-lakkaaja

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/3-takuuvarmaa-kikkaa-joilla-saat-lakkauksen-kestamaan-kynsissa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/levittyyko-kynsilakka-epatasaisesti-yksinkertainen-kikka-ratkaisee