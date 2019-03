MyStyle

Näin bloggaaja Hanna Kovanen tekee verkosta luksusmuotilöytöjä – nappaa vinkit talteen

Käytettyjen suhteen täytyy olla ripeä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen valmis odottamaan tuotetta pitkäänkin”

Hannan suosikit

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/muotibloggaaja-alexa-dagmar-raottaa-tienestejaan-laskuttaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyo-ja-raha/3-500-euroa-vuodessa-vaatteisiin-muotibloggaaja-veera-kertoo-mita-oppi