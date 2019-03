MyStyle

Uhkaako kirppislöytöjen tekeminen muuttua ongelmaksi? Kun pidät mielessä 6 periaatetta, pysyt kohtuudessa

Kirppisvaatteenkin on joku ostanut uutena

6 neuvoa, joilla kirppisshoppailua voi yrittää hillitä:

Osta käytettynä vain laadukkaista materiaaleista hyvin tehtyjä vaatteita. (Pesulapun leikkaajat tekevät tästä välillä vähän vaikeaa). Ne kestävät vielä pitkään myös sinun käytössäsi. Kierrä kertakäyttövaatteet kaukaa. Kun kyllästyt, vaatteista on vaikea, lähes mahdoton päästä järkevästi eroon. Älä osta melkein täydellisiä vaatteita. Kun olet tehnyt löydön, joka vaatii pientä laittoa, mutta jonka malli tai väri on aivan ihana, mieti hetki. Jaksatko todella tuunata sen käyttöösi, vai kiikutatko sen kohta takaisin keräyslaatikkoon? Jo tämä vähentää osteluasi merkittävästi. Vaikka pitelet käsissäsi elämäsi vaatelöytöä, tarkista silti napit, vetoketjut ja kainalot hikiläikkien varalta. Osta vasta, kun kaikki on kunnossa. Jos rakastat vaihtelua, muista myös vaatelainaamot, vaihda vaatteita ystävien kanssa tai sovella P333-menetelmää https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/voi_hyvin/tyyli/rinna_saramaen_10_tyylisaantoa_noudatan_p333_menetelmaa . Älä luuhaa kirppareilla ajankuluksi. Keksi parempaa tekemistä. Jos et tähän pysty, etsi vaatteita miehelle, lapselle tai ystävälle – jos hän niitä aidosti tarvitsee.

