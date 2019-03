Kävikö sinulle sama poreallasmoka kuin M/S Romanticin Kaidella? Näin pidät uikkareistasi mahdollisimman hyvää huolta

MyStyle

Kävikö sinulle sama poreallasmoka kuin M/S Romanticin Kaidella? Näin pidät uikkareistasi mahdollisimman hyvää

13 asiaa, jotka pilaavat uikkarisi

Näin huollat, peset ja kuivatat uimapuvun oikein

Huuhtele uima-asu välittömästi käytön jälkeen. Pelkkä huuhtelu ei poista kankaasta kaikkea kangasta vahingoittavaa, mutta jos pesuainetta ei ole vaikkapa reissussa mukana, hanavedellä huuhtelu on parempi kuin ei mitään. Kemikaalijäämät, aurinkovoide, suola ja hikitahrat lähtevät vain pesuaineella. Siksi uimapuku olisi hyvä pestä jokaisen käyttökerran jälkeen nestemäisellä hienopesuaineella. Käsinpesu matalassa lämpötilassa on paras valinta: huljuttele uimapukua pesuvedessä ja huuhtele hyvin. Uimapukua ei saa kiertää kuivaksi! Puristele vesi kevyesti pois. Jätä uimapuku kuivumaan ilmavasti joko varjoon tai sisätiloihin. Älä kuivata uimapukua auringossa, patterin päällä tai kuivausrummussa. Ne vahingoittavat elastaania. Kaarituettoman uimapuvun voi useimmiten pestä myös pesukoneessa matalassa lämmössä nestemäistä hienopesuainetta käyttäen. Kaarituellisia uimapukuja ei kannata pestä pesukoneessa lainkaan. Jos peset uimapuvun pesukoneessa, valitse 30 asteen hienopesuohjelma. Tarkista aina puvun hoito-ohjemerkintä. Uimapukujen materiaaleissa on eroja, ja lisäksi esimerkiksi uikkarin koristeet vaikuttavat pesutavan valintaan. Koristellut puvut kannattaa aina pestä käsin, jotta koristeet eivät irtoa, uikkari hajoa tai metalliset irronneet koristeet eivät vaurioita pesukonetta. Uimapuvun tahrojen poistamiseen voi kokeilla myös ruokasoodaa. Laita ruokasoodaa suoraan tahroille, anna vaikuttaa tunnin verran ja huuhtele. Älä koskaan käytä huuhteluainetta! Etikka on huuhteluainetta parempi valinta uimapuvulle ja sen sisältämälle elastaanille. Kuitenkin esimerkiksi asetaatti-, triasetaatti- ja polyakrylaattikuidut eivät kestä etikkahappoa, joten tarkista aina ensin hoito-ohjemerkintä ja kankaassa käytetyt tekstiilikuidut.