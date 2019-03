Kauneusasiantuntija Katja Kokko: ”Luonnonkosmetiikan ostajan kannattaa olla tarkkana verkkokaupoilla”

MyStyle

KATJAN SUOSIKIT

kauppa.jolie.fi

naturalgoodscompany.fi

iamnaturalstore.com.au

contentbeauty-

wellbeing.com

aliceandwhite.com

Whamisa

Siam Botanicals

Neal’s Yard Remedies





”Kun aloin käyttää pelkästään luonnonkosmetiikkaa kymmenen vuotta sitten, sitä sai vielä huonosti Suomesta. Tilasin järkyttävän sekavista saksalaisista verkkokaupoista tuotteita, jotka olivat edullisia mutta tyylittömiä. Luonnonkosmetiikkaa pidettiin vielä hippijuttuna ja syystä. Tuotteet eivät olleet kovin houkuttelevia.Nyt voin kuitenkin ilokseni todeta kaiken muuttuneen. Luonnonkosmetiikka voi olla jopa luksusta, ja suomalaiset verkkokaupat ovat koko maailman mittapuulla loistavia. Voimme olla aidosti ylpeitä! Muutin hiljattain Lontooseen, ja tilaan lempituotteeni tänne suomalaisesta Joliesta. Biodelly, Naturelle, House of Organic ja Natural Goods Company ovat myös kaikki monipuolisia kotimaisia verkkokauppoja.””Pidän suomalaisten verkkokauppojen asiakaspalvelusta ja luotettavuudesta. Luen ensimmäisenä tuotteen inci-listan ja huomaan heti, jos jokin raaka-aine ei oikeasti täytä luonnonkosmetiikan kriteerejä.On todella paljon sellaisia merkkejä, jotka mainostavat itseään sanoilla organic ja natural, vaikka käyttävät synteettisiä ainesosia. Ostaja pääsee helpoimmalla, jos kauppa on merkinnyt sertifikaatit selkeästi. Etsi merkintää siitä, että koko tuote on saanut sertifikaatin, jollet osaa itse lukea inci-listoja.””Seuraan paljon eri saitteja ja verkkokauppoja nähdäkseni, mikä maailmalla on uutta ja inspiroivaa. Esimerkiksi Australiasta tulee nyt paljon kiinnostavia uutuuksia. I Am Natural Store on yksi suosikkiverkkokauppani.Pyrin kuitenkin mahdollisuuksien mukaan löytämään kiinnostavien merkkien jälleenmyyjän Euroopasta välttääkseni tullit. Brittiläinen Content Beauty & Wellbeing sekä ruotsalainen Alice & White ovat kivoja eurooppalaisia verkkokauppalöytöjä.Tilasin juuri thaimaalaisen Siam Botanicalsin tuotteita. Ne olivat niin ihania, että vinkkasin brändistä suomalaisille verkkokaupoille. Ehkä niitäkin saa pian läheltä.”Seuraa Katjaa: @katjakokko, katjakokko.comJuttu on julkaistu alun perin Me Naisissa.