Kristina Pentin akneen ja ekseemaan ei tehonnut mikään, lopulta iho tervehtyi kotitekoisella kosmetiikalla – kokeilusta syntyi oma ihonhoitomerkki

MyStyle

Kristina Pentin akneen ja ekseemaan ei tehonnut mikään, lopulta iho tervehtyi kotitekoisella kosmetiikalla – k

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minua kiinnosti aina, miksi ihoni on tällainen ja mikä reaktiot sai aikaan, mutta lääkkeet hoitivat vain oiretta.

Apu itse tehdyistä ihonhoitotuotteista

Sain lopullisesti tarpeekseni siitä, että mikään ei auttanut. Minulla oli kaapit täynnä voiteita ja lääkkeitä, jotka eivät toimineet.

Itseoppinut ihonhoitoyrittäjä





Olen vain intohimoinen iho-ongelmainen kuluttaja, jolle kosmetiikka on ollut harrastus viimeiset 20 vuotta.

Ruokavalio näkyy naamassa

Join kaksi litraa rasvatonta maitoa päivässä, mutta kun lopetin sen, iho rauhoittui merkittävästi.