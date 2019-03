Tässä ovat kevätmuodin 6 tärkeintä tuotetta – tarkista, oletko ajan hermolla

MyStyle

Sorbettivärit tuovat kevään vaatekaappiin. Surf chic -tyylissä on lupa unohtaa kaikki säännöt siitä, mitkä sävyt sopivat yhteen.Jos ostat tänä keväänä vain yhden vaatteen, osta jakku. Se muuntuu tilaisuuden mukaan arkisesta juhlavaksi ja sopii niin hameiden kuin housujen kanssa. Voit käyttää samaa jakkua auki, kiinni tai vaikkapa vyötettynä.Hauskat, korkeavyötäröiset paperipussihousut ovat kevään hittipökät, ja niitä löytyy nyt joka brändiltä. Anna housujen lököttää rennosti tai kuro ne vyöllä korkealle vyötärölle.Erilaisia haalareita löytyy nyt joka lähtöön. Katso vain, että lahkeet ja hihat ovat sinulle oikean mittaiset – ja nauti maailman mukavimmasta asusta! (Kunnes on aika käydä vessassa.)Valitsitpa sitten midin, minin, kynän tai vekin, huolehdi, että hameesi on näyttävä ja asusi katseenkerääjä.Päheät, sulilla koristellut matalat kengät sopivat joka asuun, juhlaan ja arkeen.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 7/2019.